Minas de lítio - entre o verde e o cinzento

Nos últimos anos, a indústria do lítio tem sido acusada de excesso de uso de água, de contaminações químicas de ecossistemas locais e de más relações com as populações próximas das minas. Agora, há uma nova preocupação: com a procura em enorme crescendo até 2030, estima-se que as emissões de dióxido de carbono também vão aumentar. Segundo a Roskill – um órgão de referência na análise de matérias-primas –, as emissões de CO2 na produção de lítio vão triplicar até 2025 e multiplicar-se por seis até 2030.

A maioria do dióxido de carbono advém da produção do concentrado de lítio, do transporte marítimo e da refinação. Há uma clara diferença entre a produção a partir de salmouras e de minas: em média, o lítio extraído das rochas, essencialmente espodumena, precisa de 9 toneladas de CO2 por tonelada de carbonato de lítio produzido, o triplo do registado numa exploração em salmoura.

Os dois factores que mais contribuem para este resultado são as elevadas emissões registadas no transporte do concentrado de lítio para refinação na China, realizado através de uma navegação marítima poluente. Acresce as pesadas emissões da refinação na China, que usa o carvão como principal fonte de energia das suas fábricas.

Há, portanto, muito trabalho a fazer para que uma indústria que encontrou o seu fundamento na descarbonização não contribua para o problema, em vez de o resolver. É essa uma das razões para a UE ambicionar trazer toda a cadeia de valor para o seu domínio, evitando a poluição do transporte e da refinação na Ásia.

No entanto, muito dificilmente haverá uma refinaria na Europa antes de 2025. Portanto, qualquer mina que arranque em Portugal antes dessa data terá de exportar o concentrado de lítio para Pequim. Com base nessa possibilidade, uma análise realizada pelos norte-americanos Alex Grant, da Jade Cove Partners, e David Deak, da Marbex, e pelo inglês Robert Pell, da Minviro, publicada em Janeiro de 2020, chegou à conclusão de que a Mina do Barroso, em Covas do Barroso, poderá vir a tornar-se a mina de lítio mais poluente do mundo, com uma emissão de 15t de Co2 por cada tonelada de hidróxido de lítio produzida.