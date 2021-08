Cancro: “Isto não é sobre maquilhagem”

Vanessa debruça-se sobre Andreia e comenta que gosta tanto do instrumento que agora segura que, se dependesse dela, seria instituído o “dia do revirador de pestanas”. Maria José, que aguarda a sua vez, dá uma gargalhada forte, e Andreia, que está a ser maquilhada, sorri. Não devia. Vanessa já antes a avisara do risco de ficar “com a sobrancelha desenhada junto à raiz do cabelo”, se não parasse de falar e de sorrir enquanto a maquilhava. A imagem das três mulheres é devolvida pelo espelho, que reflecte, também, o manancial de produtos de beleza espalhados sobre o balcão.