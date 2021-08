Casal: a história da maior indústria de motorizadas de Portugal anda ao ralenti

José Neto levanta a cobertura de plástico com o cuidado próprio de quem abre um cofre. A par de toda a carga emocional, aquele “tesouro” tem por trás muitas horas de trabalho e uma boa dose de investimento financeiro. São 18 motorizadas da mítica Casal, empresa na qual trabalhou de 1967 a 1981. Desde a famosa Carina, passando pelas RZ 50, K 191, K 181, até à não menos célebre Boss, são vários os modelos que vai guardando, religiosamente, em casa, numa colecção que não pára de aumentar. “Algumas vão sendo cedidas por pessoas conhecidas, outras vou comprando, e lá as vou recuperando, com calma”, conta.