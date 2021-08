As zonas cinzentas da mineração verde

O rio Covas, escondido no vale aos pés da aldeia, é o epicentro da vida comunitária do Barroso no Verão. Para as centenas de famílias emigradas em França, na Suíça ou no Luxemburgo, um mergulho nas suas águas límpidas serve para retemperar forças após um ano de trabalho árduo, um instante catártico. Os que ficaram, como Nélson Gomes, encaram o fluxo daquele caudal como uma extensão do sangue que lhes corre nas veias. Aquele não é somente o local de reencontro com os parentes; é aquela água que irriga os campos e os lameiros, que mata a sede das vacas e que aloja as trutas que o tio lhe ensinou a pescar. Uma fonte de vida.