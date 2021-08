Tottenham de Nuno Espírito Santo derrota campeão inglês

Foi uma tarde de domingo de sonho para Nuno Espírito Santo. No arranque da caminhada do Tottenham na Premier League versão 2021/22, os “spurs” receberam e venceram, este domingo, o campeão inglês em título, Manchester City, por 1-0.

O City - que alinhou de início com os portugueses Rúben Dias e João Cancelo - até foi o primeiro a levar perigo à baliza de Lloris: Fernandinho numa primeira ocasião, com um cabeceamento muito perigoso, e depois por João Cancelo que rematou muito perto do poste esquerdo.

Mas a meio do primeiro tempo Lucas deixou um aviso à baliza de Ederson com um remate para o canto inferior direito, mas continuava tudo empatado.

O equilíbrio prolongou-se. Aos 35’, Sterling fez um passe para Riyad Mahrez que poderia ter feito o primeiro golo do encontro para os “citizens”, mas o remate saiu ao lado. Cinco minutos depois, foi a vez de Heung-Min Son levar perigo à baliza de Ederson.

Mas no regresso para o segundo tempo, a formação de Nuno Espírito Santo entrou com vontade de marcar e... marcou mesmo.

Aos 55’, Son fez o 1-0 com um golo de grande qualidade. A jogada começou num contra-ataque do Tottenham, com Bergwijn a fazer o passe para o extremo coreano. Son driblou sobre Nathan Ake e rematou para o fundo das redes.

Atlético de Madrid vence sem Félix

Em Espanha, o Atlético de Madrid de João Félix - que não fez parte das escolhas de Diego Simeone, uma vez que se encontra a recuperar de uma lesão no tornozelo - entrou na edição 2021/2022 da La Liga com um triunfo diante do Celta de Vigo por 2-1.

Foi o Atlético a colocar-se primeiro em vantagem no marcador a meio do segundo tempo por intermédio de Ángel Correa, após assistência de Thomas Lemar.

O empate chegou aos 59’, depois de Iago Aspas converter uma grande penalidade. Llorente fez uma entrada dura na grande área e viu cartão amarelo.

Mas cinco minutos depois, Ángel Correa voltou a marcar e colocou o Atlético novamente a vencer no encontro.

Barcelona vence no primeiro jogo sem Messi

No Barcelona, já não há Messi, mas há Martin Braithwaite, que aproveitou para brilhar, ao fazer dois golos e uma assistência na vitória do Barcelona por 4-2 diante da Real Sociedad.

A formação de Ronald Koeman entrou com vontade de marcar rápido e logo nos dois minutos iniciais esteve perto de o fazer. Primeiro por Martin Braithwaite e depois por Antoine Griezmann.

Aos 19’, Memphis Depay fez a cobrança de uma falta e já na pequena área Gerard Piqué cabeceou para o 1-0. O 2-0 acabou por chegar mesmo em cima do intervalo por intermédio de Braithwaite, após cruzamento de Frenkie de Jong.

Já na segunda parte, Martin Braithwaite estava no sítio certo e fez o 3-0 para a equipa catalã aos 59’, o segundo da conta pessoal no encontro.

Aos 82’, A Real Sociedad reduziu para 3-1, por Julen Lobete e o Barcelona ainda apanhou um susto quando Mikel Oyarzabal fez o 3-2.

A equipa de Ronald Koeman acabou por chegar ao quarto golo já no período de compensação por intermédio de Sergi Roberto.

Lyon de Anthony Lopes sofre goleada

Quem não teve uma tarde de domingo feliz foi o Lyon do internacional português Anthony Lopes, depois de ter sido derrotado por 3-0 no terreno do Angers.

Aos 20’, Sofiane Boufal colocou a equipa da casa em vantagem, após assistência de Jimmy Cabot e foi apenas na segunda parte que a vantagem acabou por ser dilatada.

Primeiro, aos 53’ por infelicidade do defesa Marcelo que faz um autogolo e o 3-0 chegou a doze minutos do apito final, por intermédio de Azzedine Ounahi, que já tinha acertado em cheio no poste esquerdo no minuto antes.

Antes disso, o Lyon de Anthony Lopes já se encontrava reduzido a dez jogadores, depois de Maxwel Cornet ter visto o segundo amarelo na partida.

Com este resultado, o Lyon soma apenas um ponto em dois jogos, com o Angers a figurar no primeiro lugar da Ligue 1 com seis pontos.

André Silva perde

Outro português a perder pontos nos jogos deste domingo foi André Silva, com a Bundesliga a não começar da melhor maneira para o Leipzig.

O vice-campeão da liga alemã da temporada passada foi derrotado este domingo pelo Mainz por 1-0, num jogo em que André Silva esteve os noventa minutos em campo.

O único golo da partida foi apontado ainda no primeiro tempo, aos 13’, por intermédio de Moussa Niakhaté, que aproveitou um erro da equipa do Leipzig.

André Silva ainda esteve perto de empatar a partida aos 90+4’, com um cabeceamento a passar muito perto da barra da baliza do Mainz, mas o resultado acabaria por não sofrer alterações.