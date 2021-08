Tottenham de Nuno Espírito Santo derrota campeão inglês

“Spurs” venceram este domingo o Manchester City por 1-0, na primeira jornada da Liga inglesa, antes da viagem até Paços de Ferreira para a Liga Conferência. O Atlético de Madrid, sem João Félix, também venceu no arranque da La Liga.

Podemos dizer que foi, provavelmente, uma tarde de sonho para Nuno Espírito Santo. No arranque da caminhada do Tottenham na Premier League 2021/2022, os “spurs” receberam e venceram, este domingo, o campeão inglês em título, Manchester City, por 1-0.

O City - que alinhou de início com os portugueses Rúben Dias e João Cancelo - foi o primeiro a levar perigo à baliza de Lloris: Fernandinho numa primeira ocasião, com um cabeceamento muito perigoso, e depois por João Cancelo que rematou muito perto do poste esquerdo.

A meio do primeiro tempo Lucas deixou um aviso à baliza de Ederson com um remate para o canto inferior direito, mas continuava tudo empatado.

Aos 35’, Sterling fez um passe para Riyad Mahrez que poderia ter feito o primeiro golo do encontro para os “citizens”, mas o remate saiu ao lado. Cinco minutos depois, foi a vez de Heung-Min Son levar perigo à baliza de Ederson, com um remate muito perigoso.

No regresso para o segundo tempo, a formação de Nuno Espírito Santo entrou com vontade de marcar e... marcou mesmo.

Aos 55’, Son fez o 1-0 com um golo de grande qualidade. A jogada começou num contra-ataque do Tottenham, com Bergwijn a fazer o passe para o extremo coreano. Son dribla sobre Nathan Ake e remata para o fundo das redes.

Grealish ainda podia ter empatado para o City, mas Hugo Lloris estava atento e defendeu. A cinco minutos do apito final foi Kevin De Bruyne a tentar a sorte, mas Lloris defendeu uma vez mais.

Na próxima quinta-feira, a formação de Nuno Espírito Santo viaja até Paços de Ferreira para defrontar os “castores”, num jogo a contar para a primeira mão do play-off da Liga Conferência.

Atlético de Madrid vence sem Félix

Há mesma hora (16h30), mas em Espanha, aconteceu também o embate entre o Atlético de Madrid e o Celta de Vigo, que terminou com uma vitória dos “colchoneros” por 2-1.

Para esta primeira jornada da La Liga, Diego Simeone não contou com João Félix, uma vez que o internacional português se encontra a recuperar de uma lesão no tornozelo.

Foi o Atlético Madrid a colocar-se primeiro em vantagem no marcador a meio do segundo tempo por intermédio de Ángel Correa, após assistência de Thomas Lemar.

O empate chegou aos 59’, depois de Iago Aspas converter uma grande penalidade. Llorente fez uma entrada dura na grande área e viu cartão amarelo. Mas cinco minutos depois, Ángel Correa voltou a marcar e colocou o Atlético novamente a vencer no encontro.