Lyon de Anthony Lopes sofre goleada

Equipa do guarda-redes português perdeu por 3-0 diante do Angers, num jogo a contar para a segunda jornada da Liga francesa.

A noite do passado sábado não foi feliz para o Lille, de José Fonte, depois de ter sido goleado em casa na segunda jornada da Liga francesa.

E este domingo foi a vez do Lyon, com Anthony Lopes a figurar na baliza os noventa minutos, ser derrotado por 3-0 no terreno do Angers.

Aos 20’, Sofiane Boufal colocou a equipa da casa em vantagem, após assistência de Jimmy Cabot e foi apenas na segunda parte que a vantagem acabou por ser dilatada.

Primeiro, aos 53’ por infelicidade do defesa Marcelo que faz um autogolo e o 3-0 chegou a doze minutos do apito final, por intermédio de Azzedine Ounahi, que já tinha acertado em cheio no poste esquerdo no minuto antes.

Antes disso, o Lyon de Anthony Lopes já se encontrava reduzido a dez jogadores, depois de Maxwel Cornet ter visto o segundo amarelo na partida.

Com este resultado, o Lyon soma apenas um ponto em dois jogos, com o Angers a figurar no primeiro lugar da Ligue 1 com seis pontos.