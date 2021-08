Golo de Samuel Lino dá vitória ao Gil Vicente em Portimão

Um golo de Samuel Lino permitiu, neste domingo, ao Gil Vicente vencer em casa do Portimonense 1-0, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, fazendo aos gilistas alcançar Sporting e Benfica na frente da prova.

O golo do extremo gilista surgiu aos 60 minutos, tendo a equipa de Barcelos, que na primeira ronda venceu 3-0 na recepção ao Boavista, segurado a vantagem, frente a um Portimonense que na estreia tinha vencido em casa do Vitória de Guimarães por 1-0.

Com esta vitória, o Gil Vicente chega ao segundo lugar da prova, com os mesmos seis pontos do comandante Sporting e do terceiro Benfica, enquanto o Portimonense é, para já, nono com três.