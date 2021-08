Vacinação dos jovens com 16 e 17 anos: “Finalmente vou poder estar com os meus avós”

Sofia Baptista chegou a Lisboa já passava das 3h da manhã. O regresso do Algarve, previsto para segunda-feira, foi antecipado para ela e o irmão serem vacinados contra a covid-19 no primeiro dia em que podiam sê-lo. Já com Ricardo Geraldo foi o inverso: atrasou de umas horas a partida para o mesmo destino de férias. Veio sozinho ao centro de vacinação instalado no Estádio Universitário em Lisboa, como fez Mateus Brito, ao contrário de Aliya que está com a mãe “para dar sorte” e porque são “muito amigas”.