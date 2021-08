PGR abre inquérito a grupo do Facebook “racistas unidos pelo Chega”

Grupo contava com mais de 11 mil utilizadores e foi apagado do Facebook.

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito a um grupo de Facebook que contava com mais de 11 mil utilizadores autoproclamados “racistas unidos pelo Chega”. A rede social já apagou a página “porque violava as regras de comunidade” relacionadas com o discurso de ódio.

A notícia foi avançada pelo diário Jornal de Notícias e confirmada este sábado pelo PÚBLICO. Fonte da PGR confirmou a “instauração de inquérito relacionado com a matéria mencionada, a correr termos no DIAP de Lisboa”. De acordo com o JN, o Código Penal prevê penas de até oito anos de prisão pelos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, em causa no inquérito agora aberto.

O grupo, que contava com um número considerável de utilizadores, intitulava-se “Apoiantes do Chega e de André Ventura”, afirmava ser um grupo oficial deste partido e admitiam ser “racistas unidos pelo Chega”, defendendo “destruir o sistema corrupto do 25 de Abril”.

Em declarações ao JN, a direcção do partido de André Ventura disse “não ter qualquer conhecimento da existência deste grupo”, explicando ser “impossível estar a par de todos os grupos que são criados nas redes sociais”. O partido diz ainda repudiar “os valores defendidos pelo grupo em causa”.

Ao PÚBLICO, o Facebook confirmou que o grupo com 11.289 elementos foi eliminado da rede social “por violar as regras da comunidade”. A política da rede social proíbe discurso de ódio nas suas plataformas. Isto inclui qualquer ataque “contra pessoas com base no que denominamos de características protegidas: raça, etnia, nacionalidade, deficiência, afiliação religiosa, casta, orientação sexual, sexo, identidade de género e doença grave”.

Só entre Janeiro e este mês de Agosto, a rede social com mais utilizadores em todo o mundo apagou cerca de 12 milhões de elementos de conteúdo – entre vídeos, fotografias, publicações e comentários – que violavam as suas regras. Também foram apagados 1,5 milhões de conteúdos de grupos a tentar difundir ódio organizado.