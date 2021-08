Há 500 mil vacinas da AstraZeneca com validade em risco. “Estão a ser doadas”, garante Gouveia e Melo

Portugal tem cerca de meio milhão de vacinas que terminam a validade no final de Outubro. Numa altura em que o país já acumula stocks, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação, garante que não serão desperdiçadas doses e que as sobras serão doadas a outros países.

Uma parte das doses das vacinas da AstraZeneca que Portugal adquiriu para vacinar a população terminam a validade no final de Outubro. Com a vacinação a bom ritmo e a cumprir os prazos expectáveis, parte dessas vacinas não serão usadas no país.

“Essas vacinas podem ser dispensadas. São vacinas com menos validade, todas da AstraZeneca, que terminam o prazo no final do mês de Outubro, e que já estão a ser doadas”, disse, este sábado, Gouveia e Melo, que está a acompanhar o arranque da da modalidade “Casa Aberta", para os jovens dos 16 e 17 anos.

Segundo o responsável pela task-force, parte deste stock ​excedentário, cerca de 200 mil, já terão sido enviadas para países como Angola, São Tomé ou Timor. Temos muito cuidado com isso [sobras] e estamos a fazer a doações para que sejam úteis a outros povos e a outras nações”, sublinha o vice-almirante. “Só agora é que começamos a acumular vacinas. As que estão mais perto já têm destino e estão a ser preparadas para serem distribuídas”, sublinhou.

Milhões de vacinas correm o risco de ficarem inutilizáveis

Segundo o jornal The Washingont Post, vários milhões de vacinas, um pouco por todo o mundo, correm o risco de irem parar ao lixo com o aproximar do final do prazo de validade. Depois de uma corrida desenfreada inicial para a reservar e compra de fármacos, muitos dos países mais desenvolvidos estão a ser confrontados com excesso de vacinas. Por outro lado, e de acordo com dados do Our World in Data, apenas 1,2% da população dos países em desenvolvimento receberam, pelo menos, uma dose da vacina.

Só no final de Julho, 600 doses que estavam guardadas na Universidade de Leiden foram deitadas fora. De acordo com o jornal norte-americano, no final de Agosto serão desperdiçadas mais oito mil vacinas. “É uma atitude elitista, decadente”, disse Mook-Kanamori, do Centro Médico da Universidade de Leiden, que acredita que só nos Países Baixos 200 mil doses do fármaco poderão ter o mesmo destino.

Mas o problema não se resume a esta zona da Europa. Em Israel, 80 mil doses da vacina da Pfizer-BioNtech estavam em risco de serem deitadas fora no fim de Julho; 73 mil doses de vários fabricantes foram deitadas fora na Polónia; e 160 mil doses da vacina Sputnik V perto do fim da validade foram devolvidas pela Eslováquia à Rússia, sem que se saiba qual terá sido o seu destino final. Nos Estados Unidos, calcula-se que só o estado da Carolina do Norte tenha 800 mil doses prestes a expirar.

De acordo com dados compilados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 469.868 doses de vários fabricantes expiraram em África até 9 de Agosto. “A maior parte das vacinas que nos chegam tem um prazo de validade muito curto”, disse Richard Mihigo, coordenador do programa de imunização e desenvolvimento de vacinas da OMS África.