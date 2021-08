Gouveia e Melo responde a manifestantes: “O negacionismo e obscurantismo é que são os verdadeiros assassinos”

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador do grupo de trabalho responsável pela vacinação em Portugal, foi recebido este sábado por cerca de duas dezenas de manifestantes à porta do Centro de Vacinação de Odivelas. O responsável pela task force optou por não contornar os manifestantes, gerando-se um momento de alguma tensão, com o militar a ser alvo de insultos, incluindo o de “assassino”.

“Isto é uma democracia. As pessoas têm o direito a manifestar-se”, relativizou após o momento, em declarações aos jornalistas, dizendo que não tem medo das “consequências” do seu trabalho. “Estou aqui para esclarecer as pessoas”, continuou, devolvendo contudo as acusações que os manifestantes lhe dirigiram: “O negacionismo e obscurantismo é que são os verdadeiros assassinos.” E sublinhou: “A vacinação é um acto voluntário. Ninguém obriga ninguém a ser vacinado. Mas já se percebeu o que é que mata, não é a vacina. É o vírus.”

Gouveia e Melo visitava Odivelas, nos arredores de Lisboa, no dia em que se iniciou o processo de vacinação dos jovens entre os 16 e os 17 anos. “Já se apresentaram mais de 102 mil jovens e o dia ainda não acabou”, informou Gouveia e Melo.

“Julgo que jovens na sua juventude já demonstram uma maturidade muito superior ao que está atrás de mim neste momento”, acrescentou, referindo-se à manifestação à porta do centro. “Os jovens responderam ‘sim’ [à vacinação].”

A operação de vacinação de adolescentes contra a covid-19 prosseguirá neste domingo.