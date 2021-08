Mais 12 mortes e 2571 casos de covid-19. Portugal ultrapassa um milhão de infecções

Os números, referentes à totalidade do dia de sexta-feira, foram revelados neste sábado pela Direcção-Geral da Saúde.

Portugal ultrapassou, esta sexta-feira, um milhão de casos confirmados desde o início da pandemia, ao registar 2571 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 1.001.118 casos de covid-19 e 17.549 óbitos associados à doença, 12 destes registados na sexta-feira.

Há, actualmente, 727 pessoas internadas com covid-19, menos cinco do que no balanço anterior. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) contam-se agora 161 pessoas hospitalizadas (menos uma).

Do boletim deste sábado também fazem parte mais 2821 casos recuperados, num total de 939.376 desde o início da pandemia, e menos 262 casos activos, o que significa que 44.193 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora menos 738 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 56.385.

A maior parte dos casos foi registada no Norte (915 novas infecções ou 33,2%) e, depois, em Lisboa e Vale do Tejo (901 novos casos, ou 32,7%).

Os valores dos indicadores da matriz de risco são iguais aos do dia anterior uma vez que só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, situa-se nos 0,95 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Já a incidência fixa-se em 319,9 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 324,6 no território continental.