Conhecerá Rui Rio o papel que é suposto desempenhar? (II)

Numa democracia, a Constituição representa sempre um certo ponto de equilíbrio entre dois pratos de uma balança. Num deles está a garantia do governo da maioria, no outro está a garantia de que o governo não descamba numa tirania da maioria. São duas forças contraditórias, mas é precisamente da tensão entre elas que depende o funcionamento das democracias. De um lado, temos as instituições e os processos que dão legitimidade e eficácia ao poder; do outro, temos as regras e os contrapesos que o limitam – como o Parlamento, o estatuto da oposição, a independência do sistema de justiça, a imprensa livre e os direitos, liberdades e garantias individuais. É um erro pensar-se que os inimigos da democracia são apenas os adversários declarados da ideia de governo da maioria, que preferem ser liderados por um caudilho carismático ou por uma elite de burocratas supostamente iluminados. Muitas vezes o perigo reside no seio dos próprios democratas, quando, ainda que bem-intencionados, defendem um desequilíbrio excessivo da balança a favor da legitimidade e eficácia do poder.