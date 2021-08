Campanhas deram lucro de 188 mil euros a Moreira, que usou parte na sua associação cívica

Lei obriga movimentos independentes a extinguir-se após a eleição, mas não a devolver donativos não gastos. Porto, o Nosso Movimento promoveu iniciativas políticas no intervalo entre candidaturas. Mandatário ficou com o valor que sobrou, como a lei permite, e recusa dizer que destino lhe deu.

Em 2013, depois pagas as despesas e recebida a subvenção estatal, a campanha de Rui Moreira fechou as contas com um lucro de 95.499,26 euros. Quatro anos depois, o saldo das contas da campanha eleitoral do presidente da Câmara do Porto foi novamente positivo e comunicou à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) um activo de 92.853,01 euros. O que aconteceu a estes 188.352,27 euros?