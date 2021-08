Tiago Mota Saraiva. Recuperação de sete casas afectadas pelos incêndios de Pedrógão Grande

No quinto episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, esteve à conversa com o arquitecto Tiago Mota Saraiva, que fala sobre a recuperação de sete casas afectadas pelos incêndios de Pedrógão Grande. Três dessas casas situam-se em Figueiró dos Vinhos, três em Pedrógão Grande e uma na Pampilhosa da Serra. O incêndio deflagrou ao início da tarde de 17 de Junho de 2017 e as chamas demoraram mais de uma semana a serem extintas.

Tiago Mota Saraiva é um dos sócios fundadores do ateliermob e da cooperativa Trabalhar com os 99%, contexto em que os projectos de arquitectura social assumem um lugar de destaque. O foco deste projecto, como nos revela o arquitecto logo no início da entrevista, era “criar condições para trabalhar para aqueles 99%, que não têm capacidade económica para pagar os serviços, mas que necessitam de arquitectura”.

Mais do que servir o autor, a arquitectura quer servir as pessoas. Após a tragédia de Pedrógão, assistiu-se a uma grande onda de solidariedade em Portugal e a Fundação Calouste Gulbenkian contratou o ateliermob. A cooperativa instalou um gabinete em Figueiró dos Vinhos e providenciou assistência técnica no processo de reconstrução de sete casas para um melhor acompanhamento do projecto.

Numa fase inicial, as pessoas retraíram-se e diziam querer uma habitação igual à anterior, mas depois dessa reacção começaram a dar sugestões para que a casa que estava a ser construída fosse ao encontro das suas necessidades e expectativas. A equipa esteve em permanente diálogo com a comunidade, considerando ainda o facto de, na sua maioria, se tratar de uma população envelhecida. Tiago Mota Saraiva diz: “Tudo isto fazia-nos sentir que a arquitectura estava a fazer parte da sua própria recuperação”.

Estar no terreno, fazer parte do processo de decisão, resolver o problema da habitação é para Tiago Mota Saraiva um trabalho social, que visa melhorar as condições dos arquitectos, da arquitectura e da própria comunidade.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

Subscreve o podcast No País dos Arquitectos no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.