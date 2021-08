No Man is An Island: uma grande mostra de ilustração para provar que juntos somos mais fortes

Em plena pandemia, a importância do colectivo está de novo a ser reforçada: juntos somos mais fortes. Este ano, centrada no mote No Man is An Island, um dos mais conhecidos poemas de John Donne, a Ó! Galeria, no Porto, pega nesta ideia para mostrar como a colaboração é indispensável.

De 14 de Agosto a 9 de Setembro, a galeria apresenta nas suas paredes (e também nas redes sociais) o resultado de uma colaboração de mais de 70 ilustradores, nacionais e estrangeiros, de novos talentos a artistas já consagrados. "Pedimos a alguns ilustradores que convidassem outros tantos e com eles trabalhassem na criação dos trabalhos a apresentar, ou seja, que nas duas ilustrações resultantes dessa colaboração fossem visíveis pontos comuns", explica a Ó!, num comunicado enviado ao P3. Por exemplo, nos materiais, nas cores, na mensagem dos desenhos, nos estilos.

A colectiva de Verão resulta de um objectivo: “alargar o leque de ilustradores divulgados e a promoção do diálogo entre os artistas”, fundamental no processo criativo. “Após todo o tempo que fomos forçados a passar separados, decidimos apostar no trabalho em equipa e no diálogo, e os resultados superaram todas as expectativas”, partilha a Ó! Galeria na sua página do Facebook.

Esta é a 21.ª exposição colectiva da galeria e a maior apresentação conjunta realizada no espaço, localizado na Rua Miguel Bombarda, n.º 61.

