Um bolo de ananás para animar o Verão

O que têm em comum Coimbra, Tomar, Batalha e Alcobaça? Todas são cidades que integram a região Centro e todas têm lugares que a UNESCO reconheceu como Património Mundial. O Mosteiro da Batalha ou o Convento de Cristo dispensam apresentações, o mesmo com o Mosteiro de Alcobaça ou a Universidade de Coimbra, mas quem conhece o Refreito da Baixa ou o Mosteiro de Coz? A Maria José Santana embarcou numa viagem à descoberta do lado B destes locais com selo UNESCO e voltou cheia de histórias para contar. Do Pátio da Inquisição ao Reguengo do Fetal, é segui-la numa aventura com muita história, natureza e até artesanato que mostra que há sempre passeios e roteiros alternativos, verdadeiras caixinhas de surpresas.

O João Palma, por seu lado, entrou numa máquina do tempo e foi dar neve a Lisboa. Numa iniciativa do Clube Escape Livre, em parceria com a Marinha do Tejo, no início deste mês recriou-se a árdua e dispendiosa tarefa de produção e de transporte da neve, isto é, blocos de gelo, da serra da Estrela até à capital. Aqui está o relato da jornada que, ao contrário de outros tempos, envolveu veículos todo-o-terreno e um varino que aportou a Lisboa.

Enquanto isso, o Luís Simões prossegue a sua viagem de bicicleta para desenhar Portugal. Esta semana relata a sua passagem do Centro para o Norte de Portugal, num trecho que teve direito a festa de aniversário. A Andreia Marques Pereira, por sua vez, foi tirar as medidas ao novíssimo Vinha Boutique Hotel, que abriu em Junho em Gaia, o Porto e o Douro aos pés.

Se Agosto rima com férias para a maior parte dos portugueses, férias rimam, entre outras coisas, com livros. Eu e a Alexandra Prado Coelho temos nove sugestões que combinam com o tempo estival. Boas leituras!

E agora activem-se as memórias de infância: quem não se lembra do clássico bolo de ananás que abrilhantava todas as festas dos anos de 1980? O Luís Tomaz Pires foi investigar as suas origens e oferece-nos de bandeja uma prosa deliciosa. E deliciosos são também os feijões-verdes pelos quais o Miguel Esteves Cardoso suspira, ora espreite.

O Pedro Garcias prossegue o seu relato sobre o vinho do Porto e a “bestialidade inglesa” segundo Camilo Castelo Branco e, na companhia do José Augusto Moreira, apresenta as novidades da semana.

No capítulo automóvel, o Ruben Martins traz-nos as novidades da Seat, nas versões Ibiza e Arona. E a leitora Maria Clara Costa recorda uma viagem que fez, de carro, por Marrocos, em 1973.

É tudo por hoje. Volto para a semana, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana, boas férias, se for caso disso, e boas fugas!

Vale a pena saber

