Presidente afegão fala ao país com os taliban cada vez mais perto de Cabul

Ashraf Ghani disse que estava “em conversações urgentes” com líderes nacionais e internacionais, numa altura em que a ofensiva dos “estudantes de teologia” se aproxima da capital do país.

Foi uma comunicação curta e de tom sombrio, descreve a BBC. O Presidente do Afeganistão falou ao país depois de vários dias em que os taliban foram conquistando cidade após cidade, com capitais de província a cair todos os dias, incluindo cidades de imensa importância como Kandahar, que fora o bastião anterior dos “estudantes de teologia”, e chegando a uma cidade às portas de Cabul, a capital.

Havia especulação de que Ghani poderia demitir-se, mas isso não aconteceu. As conversações com os taliban estão paradas, e estes exigem a demissão de Ghani para um cessar-fogo e regresso à mesa de negociações para um acordo de partilha do poder (em que os mediadores disseram já que pedem a esmagadora maioria do poder para si).

“Como vosso Presidente, o meu foco é impedir mais instabilidade, violência e deslocação do meu povo”, disse Ghani. A ofensiva dos taliban levou já mais de 250 mil pessoas a sair das suas casas, diz a ONU, e muitas estão a dormir na rua em Cabul.

O Presidente declarou que está em conversações urgentes com líderes locais e parceiros internacionais, dizendo ainda que “a remobilização das nossas forças de segurança e de defesa são a nossa prioridade, e há medidas a ser tomadas para isso”, cita a BBC.

Muitas das cidades foram tomadas sem grande resistência das forças afegãs, que não estavam preparadas para esta ofensiva, porque em vez de se dirigir às 13 ou 14 províncias como habitual, os taliban alargaram a campanha de tal modo que levaram as forças afegãs a um enorme esforço, que não conseguiram sustentar.

E o movimento, surgido dos anos da guerra civil afegã, que foi derrubado na sequência da invasão norte-americana do pós-11 de Setembro, está cada vez mais perto da capital. “Cabul não está neste preciso momento num ambiente de ameaça iminente. Mas se olharmos para o que os taliban têm vindo a fazer, podemos ver que estão a tentar isolar Cabul”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, citado pela Reuters.

Na sexta-feira, conquistaram Pul-e-Alam, a 70 km de Cabul, considerada um passo essencial para um potencial ataque à capital. Pouco antes tinham conquistado Kandahar e Herat, a segunda e a terceira maiores cidades do país.

O Presidente Ghani disse ainda que não ia permitir que uma guerra que foi “imposta” às pessoas “provoque mais mortes”, e elogiou a “coragem” das forças de segurança na defesa das cidades dos ataques dos taliban.