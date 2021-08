Sem lei, empresas não podem impor vacinação aos trabalhadores

Especialistas defendem que só com legislação é que as empresas podem exigir a vacina contra a covid-19 aos trabalhadores. No caso de trabalhadores da saúde ou de lares, há quem entenda que a lei laboral dá margem para se poder exigir a vacinação.

Em alguns países, empresas e governos começam a tornar a vacina contra a covid-19 obrigatória. Em Portugal, a vacinação é facultativa e sem uma lei que determine a obrigatoriedade – como acontece com as vacinas do tétano e da difteria – as empresas não podem fazer mais do que recomendar a toma, sem poderem impedir o regresso ao escritório dos trabalhadores que não se queiram vacinar.