Imposto digital provoca choque entre a Comissão e o Parlamento Europeu

À espera de ver até onde chegam as negociações da nova reforma fiscal mundial, a Comissão Europeia guardou na gaveta, por uns meses, a sua proposta para criar um imposto digital, deixando o Parlamento Europeu descontente com o adiamento, visto como uma clara cedência à Administração de Joe Biden e uma pedra no sapato no calendário traçado para fixar os novos recursos próprios do Orçamento da União Europeia (UE) que vão financiar os planos de recuperação.