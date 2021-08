Flexibilidade para cancelamentos não deverá vingar após a pandemia

Locais mais remotos e ligados à natureza, casas com piscina ou hotéis com tudo incluído são algumas das novas tendências ligadas ao turismo.

A pandemia de covid-19 trouxe várias alterações ao sector do turismo e ao comportamento dos turistas, mas falta ainda distinguir entre o que é mais conjuntural e mais estrutural. Entre as novas tendências assinaladas pelos agentes do sector estão as reservas directas junto dos estabelecimentos, marcações mais em cima da hora e, em paralelo, uma maior flexibilização dos cancelamentos (e das penalizações), por causa da incerteza das regras e restrições.