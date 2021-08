Primeiro grande teste do campeão será num palco de boas memórias

À segunda ronda da I Liga 2021/22, o primeiro duelo entre equipas candidatas aos lugares cimeiros da competição será o primeiro grande teste para o campeão. Apenas duas semanas após defrontarem-se na Supertaça, Sp. Braga e Sporting reencontram-se, desta vez no Minho (20h30, SPTV1), num palco de boas memórias para os “leões”: foi com a vitória em Braga na 29.ª jornada da época passada, num jogo de contrariedades para o Sporting - expulsão cedo de Gonçalo Inácio -, que a equipa de Rúben Amorim colocou uma mão no título, praticamente acabando com as esperanças da concorrência.

Já é um dos “clássicos” do futebol português e, na sua história recente, é Rúben Amorim que tem ditado as regras. Nas últimas quatro partidas entre o Sp. Braga e o Sporting, o actual técnico “leonino” venceu sempre – uma vez como líder dos bracarenses; nas últimas três como treinador dos lisboetas.

No último confronto entre “arsenalistas” e “leões”, disputado a 31 de Julho em Aveiro, Amorim somou mais um título ao seu currículo com a conquista da Supertaça, num jogo onde o Sp. Braga até marcou primeiro, mas onde a superioridade do Sporting mereceu consenso.

Na antevisão de novo duelo com a sua antiga equipa, Amorim desvalorizou a importância do último jogo, afirmando que “cada jogo tem a sua história”. “A avaliação dos jogos que passaram é-me indiferente.” O técnico sportinguista disse, no entanto, esperar um desafio “mais difícil do que o da Supertaça”, uma vez que “o treinador do Sp. Braga vai preparar ainda melhor este jogo e tem mais opções. Nós queremos ganhar e continuar esta senda de vitórias. É um encontro grande e nós gostamos destes jogos.”

Com o uruguaio Ugarte já disponível – “Veio muito bem fisicamente, é melhor jogador do que eu pensava” –, mas ainda sem Nuno Mendes, Amorim pode mexer nas laterais da sua equipa se Pedro Porro estiver em condições de ser titular. Na vitória por 3-0 frente ao Vizela, na estreia no campeonato, Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre foram titulares, mas uma eventual entrada de Porro pode fazer Esgaio passar para o lado esquerdo.

No resto da equipa, não deve haver surpresas. Com Coates, Feddal e Inácio no centro da defesa, Palhinha deverá ter ao seu lado no meio-campo Matheus Nunes, com Pedro Gonçalves, Paulinho e Jovane no ataque.

Para além de elogiar Ugarte, Amorim aproveitou uma pergunta na conferência de imprensa de antevisão da partida em Braga sobre João Mário para, com a sua boa capacidade de comunicação, valorizar o que tem no plantel: “Não trocava nenhum jogador com o Benfica ou o FC Porto. Assumimos as nossas escolhas, os outros assumem as deles. O Sporting fez o papel dele e o jogador [João Mário] fez a sua escolha. Só quem não vê Matheus Nunes jogar - e agora temos o Ugarte - pode estar arrependido de alguma coisa.”

Tal como o Sporting, o Sp. Braga também iniciou o campeonato com uma vitória sem sofrer golos (2-0 na Madeira, frente ao Marítimo) e, na recepção ao campeão nacional, Carlos Carvalhal admitiu ainda utilizar Fransérgio.

A transferência do médio brasileiro, uma das principais figuras dos bracarenses nas últimas épocas, está, confirmou Carvalhal, a ser negociada para o Bordéus, “mas não está nada confirmado” e Fransérgio mostrou disponibilidade para defrontar o Sporting: “Ele veio ter comigo e disse que podia cotar com ele a 200%. Tenho que agradecer-lhe a postura, que não é muito normal. O normal seria resguardar-se e pedir para não jogar. É um campeão. Se eu entender, jogará de início. Enquanto é nosso, é nosso. Há negociações, mas a atitude dele é exemplar.”

Ao contrário de Fransérgio, Iuri Medeiros e David Carmo vão ficar de fora devido a lesão, enquanto Sequeira, Tormena e Castro estão em dúvida, num jogo onde Carvalhal empurra a responsabilidade para o outro lado: “O Sporting é o campeão nacional e é claramente o favorito. Temos que estar ao nosso melhor nível para conseguir pontos.”