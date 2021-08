Antunes contra Moreira na última etapa da Volta a Portugal

O contra-relógio deste domingo, em Viseu, pode virar tudo de pernas para o ar: o líder Amaro Antunes tem uma boa vantagem e o percurso não é muito longo, mas Mauricio Moreira tem mais predicados no “crono” do que o português. Em tese, o título ficará para um destes dois corredores.

A Volta a Portugal 2021 vai ser decidida no contra-relógio final deste domingo. Esta é a principal conclusão da etapa deste sábado, que deu triunfo ao uruguaio Mauricio Moreira (Efapel) na mítica subida à Senhora da Graça.

Amaro Antunes (W52-FC Porto) continua a ser o camisola amarela, mas, na subida ao Monte Farinha, perdeu oito dos 50 segundos de vantagem que tinha para Moreira, fruto de um pequeno erro numa troca de mudança. O uruguaio, que nada tinha que ver com o deslize do português, seguiu subida acima e foi o primeiro a cortar a meta.

Em suma, isto significa que o “crono” deste domingo, em Viseu, pode virar tudo de pernas para o ar: é que Amaro tem uma boa vantagem (42 segundos) e o percurso não é muito longo (20 quilómetros), mas Moreira tem mais predicados do que o português no esforço individual contra o cronómetro.

Mauricio Moreira (Efapel) é o primeiro a chegar ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. Sagra-se vencedor da 9ª Etapa da Volta a Portugal Santander!

Mauricio Moreira (Efapel) é o primeiro a chegar ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. Sagra-se vencedor da 9ª Etapa da Volta a Portugal Santander!

Frederico Figueiredo (a 55 segundos) e Jóni Brandão (a 1m04s) estão, em tese, fora da luta pelo triunfo, por não serem contra-relogistas de renome. Depois segue Alejandro Marque, a 1m18s, desvantagem que, apesar do valor do espanhol no “crono”, deverá impedir qualquer surpresa de última hora. Tem, ainda assim, o pódio final como objectivo bem real.

Etapa muito táctica

O início da etapa não era muito relevante para a classificação geral, pelo que foi já dentro dos últimos 50 quilómetros que se jogou pela vitória. Primeiro, na subida empedrada ao Barreiro, foram dez quilómetros de indefinição e tácticas feitas e refeitas.

Jóni Brandão (W52-FC Porto) chegou a mostrar fragilidades, algo que seduziu Frederico Figueiredo (Efapel) a atacar no grupo principal. Com o Efapel na frente, Mauricio Moreira atacou e levou o camisola amarela Amaro Antunes consigo na perseguição a Figueiredo.

A estranha estratégia de prejudicar Figueiredo evidenciava que era Moreira a aposta da Efapel para vencer esta Volta, já que o uruguaio, apesar de estar atrás do português na classificação, tem valências bastante mais fortes no contra-relógio. A opção da Efapel acabou por terminar com a aventura de Figueiredo e o grupo ficou novamente junto.

Até que chegou a subida à mítica Senhora da Graça, no Monte Farinha. A escalada começou em Mondim de Basto, onde um mar de gente – muitos sem máscara – torcia pelos corredores.

O início da difícil subida à Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

O início da difícil subida à Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

E foi nesta fase que chegou uma nova estratégia algo inesperada. João Rodrigues e Jóni Brandão “rebocaram” Alejandro Marque (Tavira), deixando o líder, Amaro Antunes, junto do trio da Efapel.

Porquê ajudar Marque, cujos predicados no “crono” são bem conhecidos? Só a W52-FC Porto poderá explicar, mas o próprio duo da equipa portista acabou por esfriar a postura “simpática”: primeiro, João Rodrigues ficou para trás e, depois, Jóni atacou, parando de rebocar o espanhol do Tavira.

A estratégia da W52-FC Porto foi de um risco tremendo, porque levou Marque para a frente da corrida, mas acabou por revelar-se acertada: Jóni Brandão conseguiu isolar-se e o espanhol não teve pernas para se aguentar sozinho montanha acima, sendo apanhado pelo grupo principal onde seguiam Amaro Antunes e o trio da Efapel – que adiava o ataque de Mauricio Moreira.

Marque nem neste grupo conseguiu seguir e, também já sem Frederico Figueiredo, o lote ficou reduzido a Amaro Antunes e Mauricio Moreira, que seguiram “à caça” de Jóni Brandão.

Nesta fase, o camisola amarela pareceu ter cometido um deslize numa troca de mudança e perdeu alguns metros para Moreira, que seguiu estrada acima. O uruguaio chegou à Senhora da Graça sete segundos antes de Amaro Antunes, algo que deixa o contra-relógio deste domingo com um cariz decisivo.

O sul-americano é mais forte no “crono” do que o português, mas tem 42 segundos para ganhar a Amaro nos 20 quilómetros contra o relógio em Viseu.