Ricardo Pereira “assiste” na vitória do Leicester sobre os “wolves” de Bruno Lage

Vitória por 1-0 diante do Wolverhampton de Bruno Lage na jornada inaugural da Liga inglesa, com o campeão Chelsea a golear o Crystal Palace.

Depois de Bruno Fernandes ter estado em destaque na goleada do Manchester United diante do Leeds por 5-0, agora foi a vez de Ricardo Pereira fazer a diferença na vitória do Leicester diante do Wolverhampton por 1-0, na primeira jornada da Liga inglesa.

Num duelo de portugueses, com Bruno Lage a alinhar de início com José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Francisco Trincão, foi o Leicester quem ficou com os primeiros três pontos.

O Leicester colocou-se em vantagem por intermédio de Jamie Vardy a quatro minutos do intervalo, após assistência de Ricardo Pereira. Antes disso, o avançado inglês já tinha introduzido a bola na baliza, mas o golo acabou anulado por fora-de-jogo.

A formação de Ricardo Pereira foi a vencer para o intervalo com mais posse de bola e mais oportunidades de golo do que a equipa de Bruno Lage.

No segundo tempo, os “wolves” tiveram de correr atrás do resultado e acabaram por ter mais remates à baliza. Fábio Silva ainda foi a jogo aos 90+1’, mas já não impediu a derrota do Wolverhampton do treinador português Bruno Lage.

Everton e Chelsea vencem

O Everton, equipa de André Gomes que ficou de fora do jogo por lesão, entrou a perder na partida, mas acabou por dar a volta ao marcador.

Adam Armstrong colocou o Southampton em vantagem aos 22’, com o resultado a manter-se até ao intervalo, mas a segunda parte começou com o empate no marcador por intermédio de Richarlison. O avançado brasileiro, que esteve em destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e que arrecadou a medalha de ouro pelo Brasil, fez o 1-1 aos 48’.

A reviravolta no marcador aconteceu a quinze minutos do apito final, com um golo de Doucouré. O 3-1 chegou aos 82’ por Dominic Calvert-Lewin, após assistência de Richarlison.

Também o Chelsea, campeão da última edição da Liga dos Campeões e recente vencedor da Supertaça europeia, entrou a vencer nesta edição da Liga inglesa, com uma vitória por 3-0 diante do Crystal Palace.

A equipa de Thomas Tuchel chegou ao intervalo com vantagem de dois golos de Marcos Alonso e de Pulisic, mas Chalobah fechou o resultado em 3-0 aos 58’.