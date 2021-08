Ricardo Melo Gouveia voltou a vencer no Challenge Tour

Três semanas depois do triunfo no Italian Challenge, Ricardo Melo Gouveia venceu hoje na Dinamarca o Made in Esbjerg Challenge, tornando-se assim o segundo jogador – depois do espanhol Santiago Tarrio – com múltiplas vitórias na corrente temporada do Challenge Tour. E já lá vão cinco vitórias para ele neste circuito satélite do European Tour, a igualar o máximo nacional que até aqui pertencia em exclusivo a Filipe Lima.

O êxito no Made in Esbjerg Challenge (€200.000 de prize-money), que decorreu no Esbjerg Golfklub (par 71), em Esbjerg, foi parecido com o que alcançara em Itália no final de Julho: partindo de trás para a jornada decisiva, o português fez o melhor resultado do dia rumo ao título.

Mas se em Itália iniciara a última volta no terceiro lugar, com duas pancadas de desvantagem para a dupla de líderes, na Dinamarca a sua missão era mais bem complicada, hercúlea até, já que arrancou no quinteto dos décimos classificados e com 4 shots atrás da dupla de comandantes. Ou seja, estava empatado com quatro jogadores e tinha nove à sua frente na tabela.

Quando fez o seu quinto birdie do dia no buraco 15, Gouveia liderava já com uma vantagem de 3 shots sobre a concorrência, e o bogey no 17 em nada ameaçou a sua caminhada triunfal; fez o par no 18 para um score final de 67 (-4), marca que só mais dois hoje conseguiram – o francês Julien Brun e o dinamarquês Martin Simonsen.

Por contraste com o brilhantismo exibicional do português, os líderes para a última volta decepcionaram: o escocês Ewen Ferguson e o francês Félix Morix marcaram ambos 75 (+4). Aliás, todo o top-5 aos 54 buracos jogou a jornada de sábado acima do par 71: o dinamarquês Nicolai Tinning, que era terceiro, também assinalou 75; e o espanhol Samuel del Val e o austríaco Niklas Regner, que eram quartos, fizeram 73 (+2) e 72 (+1), respectivamente.

Somando 276 (69-71-69-67), 8 abaixo do par, Melo Gouveia acabou por vencer com 3 shots à melhor sobre um trio composto por Niklas Regner, o sueco Jesper Kennegard (68 a fechar) e o norte-americano Dodge Kemmer (68).

Com esta vitória, a valer-lhe um prémio de 32 mil euros, Melo Gouveia, que fez 30 anos a 6 de Agosto, subiu de 4.º para 2.º no Road to Mallorca, o ranking do Challenge Tour, assim designado porque a Grand Final, de 4 a 7 de Novembro, se joga em Palma de Maiorca, nas ilhas Baleares espanholas. Deixou para trás o norte-americano Chase Hanna e o alemão Marcel Siem e já só tem à sua frente na tabela Santiago Tarrio.

Melo Gouveia já foi n.º 1 do Challenge Tour, em 2015, numa época em que venceu duas vezes e já depois de ter alcançado um primeiro título no circuito em 2014. Agora está bom no caminho para repetir o feito. Quanto ao regresso ao European Tour, onde passou quatro temporadas entre 2016 e 2019, esse está já mais do que garantido.

