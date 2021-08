Diogo Jota marca na vitória no Liverpool

O campeão inglês em título, o Liverpool, começou a temporada 2021/2022 da Premier League com uma vitória por 3-0 diante do Norwich e... com sotaque português.

Aos 26’, Diogo Jota inaugurou o marcador com um remate rasteiro, após assistência de Mohamed Salah. O Liverpool foi para o intervalo a vencer e no regresso para a segunda parte, o avançado português acabaria por ser substituído por Roberto Firmino aos 61’.

O mesmo Firmino que, quatro minutos depois de ter entrado em campo, já estava a “facturar”. O avançado brasileiro recebeu um passe de Mohamed Salah e, com um remate rasteiro, bateu o guarda-redes Tim Krul e aumentou a vantagem para 2-0.

Ao minuto 74’, foi Salah a fazer o 3-0 para o Liverpool, numa jogada que começou com a cobrança de um pontapé de canto, e a fechar as contas do encontro em 3-0.

Dortmund, de Guerreiro, goleia Eintracht, de Paciência

O Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro - que ainda se encontra e recuperar de lesão - entrou na temporada 2021/2022 da liga alemã a vencer o Eintracht Frankfurt, que não contou com Gonçalo Paciência, por 5-2.

O Dortmund colocou-se em vantagem no marcador aos 23’ por intermédio de Marco Reus, após assistência de Haaland. Quatro minutos depois, o Eintracht ainda empatou com um autogolo de Passlack, mas foi por pouco tempo.

Aos 32’ Hazard voltou a colocar o Dortmund à frente no marcador, com mais uma assistência de Haaland. O mesmo Haaland que acabou por fazer o 3-1 aos 34’, sendo “servido” por Marco Reus.

No segundo tempo, Giovanni Reyna ampliou a vantagem para 4-1 e o 5-1 surgiu aos 72’ com Haaland a bisar na partida. Dois golos e duas assistências para o ponta-de-lança de 21 anos.

O Eintracht ainda reduziu a quatro minutos do apito final, mas foi insuficiente.