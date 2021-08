Catarina Nogueira e Sofia Araújo fora da final do La Nucía Challenger

As duas portuguesas fizeram um excelente jogo contra as cabeças-de-série n.º 1, mas acabaram derrotadas por uns equilibrados 6-7 e 4-6.

Foi um excelente jogo de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, com um susto pelo meio, mas não chegou para as duas portuguesas chegarem à final do Tau Cerámica La Nucía Challenger. No 11.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT), Nogueira e Araújo defrontaram nas meias-finais as cabeças-de-série n.º 1 e tiveram dois pontos de set no primeiro parcial, mas não conseguiram bater Aranzazu Osoro e Barbara Las Heras.

Ainda com poucos torneios em conjunto no WPT, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo mostraram em La Nucía, nos arredores de Benidorm, que podem bater-se com as melhores duplas do circuito mundial.

Com a estratégia de tentar colocar a argentina Aranzazu Osoro, uma das jogadoras que mais se tem destacado este ano, fora do jogo, as bicampeãs nacionais procuraram sempre pressionar a espanhola Barbara Las Heras.

O plano de jogo resultou numa boa entrada na partida das padelistas lusas, que, com um break, colocaram-se a vencer por 3-0. No entanto, aos poucos Osoro começou a encontrar soluções para contornar a estratégia das portuguesas e, com 5-3 para Nogueira e Araújo, a dupla hispano-argentina conseguiu a quebra de serviço.

Com tudo de novo equilibrado, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo tiveram dois pontos para fechar o set com um 7-5, mas o primeiro parcial acabou decidido num tie-break, que terminou favorável a Osoro e Las Heras (7-4).

O segundo set voltou a ser equilibrado, mas, no final do terceiro jogo, uma queda aparatosa de Sofia Araújo resultou num enorme susto. Porém, apesar de sentir dores no braço direito, a lisboeta conseguiu recuperar após receber tratamento.

A paragem acabou por não afectar a qualidade da partida, que se manteve equilibrada e com duas quebras de serviço consecutivas: o primeiro conseguido pelo par hispano-argentino, com resposta imediata das portuguesas.

Com tudo em aberto, a balança acabou por pender de forma definitiva para o lado de Aranzazu Osoro e Barbara Las Heras que, no décimo jogo, voltaram a fazer um break, fechado a qualificação com um 6-4.