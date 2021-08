Campeão olímpico Roglic “voa” na primeira etapa da Vuelta

Os dois portugueses em prova fizeram tempos discretos, mas, no caso de Rui Oliveira, houve uma explicação: o ciclista nem sequer usou bicicleta de contra-relógio.

Primoz Roglic justificou na totalidade o capacete dourado que usou neste domingo, na primeira etapa da Volta a Espanha. O campeão olímpico de contra-relógio venceu o “crono” inicial da Vuelta e sai deste primeiro dia com alguma vantagem para os rivais, depois de uma etapa que, por ser curta, não faria, em tese, grandes diferenças.

Richard Carapaz (25 segundos), Egan Bernal (27), Enric Mas (18) e Adam Yates (20) já estão com alguma desvantagem, ainda que perfeitamente recuperável em três semanas de corrida. Mas Primoz Roglic deixa, para já, uma mensagem clara: é ele o grande favorito ao triunfo.

O contra-relógio deste sábado estava longe de ser um “crono” tradicional ou sequer uma crono-escalada. Tinha um início com subida a rondar os 4% de pendente média, boa para trepadores e puncheurs. Depois, uma descida durante cerca de 2,5 quilómetros, para os ciclistas mais técnicos, e um final rápido e plano, com curvas apertadas a requerer alguma explosão.

A dado momento da tarde houve um português em destaque durante uns minutos. Rui Oliveira (Emirates) fez um “tempo canhão” no primeiro parcial, parecendo estar na rota de um pódio ou até mesmo triunfo na etapa. Mas foi circunstancial.

Em declarações ao Eurosport, o irmão gémeo, Ivo Oliveira, avançou durante a transmissão que Rui queria lutar pela camisola da montanha. E assim estava explicado o tempo do português.

Rui Oliveira partiu com uma bicicleta normal – e não a de “crono” –, apenas com o objectivo de somar pontos para a classificação da montanha, a serem atribuídos após a primeira parte do percurso.

No que restou do contra-relógio, Oliveira teve, naturalmente, bastantes dificuldades e acabou em 173.º lugar, a 1m17s do primeiro classificado. Já o outro português em prova, Nélson Oliveira, fez o 34.º melhor tempo.

Para este domingo está marcada uma etapa plana no Norte de Espanha. Haverá, provavelmente, final ao sprint.