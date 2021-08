Campeão francês goleado em casa

Depois do empate a três golos com o Metz na jornada inaugural da Liga francesa, o campeão em título Lille, que alinhou com José Fonte de início, voltou a perder pontos, desta vez diante do Nice, com uma goleada por 4-0. Renato Sanches não foi convocado para o encontro.

Aos cinco minutos de jogo, o campeão francês da temporada passada já perdia por duas bolas a zero: golo de Kasper Dolberg no primeiro minuto da partida e de Hicham Boudaoui aos 5’.

A tarefa ficou ainda mais complicada para o Lille depois de Amine Gouiri converter uma grande penalidade e fazer o 3-0 mesmo antes do intervalo. Benjamin André tocou a bola com a mão dentro da área e após a consulta do vídeo árbitro, o juiz do encontro apontou para a marca dos 11 metros e Gouiri não desperdiçou.

No segundo tempo, o marcador voltou a mexer aos 64’, com Dolberg a ganhar um ressalto dentro da área e a fazer o 4-0 de cabeça para o Nice e a bisar no encontro.

Amine Gouiri voltou a colocar a bola no fundo das redes aos 70’, mas o golo acabaria por ser anulado pelo videoárbitro por fora-de-jogo e o resultado não mais se alterou.

O Lille voltou assim a escorregar e soma apenas um ponto na liga francesa. Em dois jogos, o campeão francês tem uma derrota e um empate.