Bruno Fernandes, Bruma e Diogo Jota brilham. José Fonte é goleado

Alguns dos principais campeonatos europeus arrancaram este fim-de-semana com muitos jogadores portugueses em destaque nos jogos deste sábado.

Bruno Fernandes entrou na época 2021/2022 da Premier League nada mais, nada menos do que com um hat-trick na vitória do Manchester United por 5-1 frente ao Leeds.

O internacioanal português inaugurou o marcador aos 30’ de jogo, após assistência de Paul Pogba. No início da segunda parte Luke Ayling empatou a partida, mas logo depois Greenwood fez o 2-1 para os “red devils”.

Aos 54’, Bruno Fernandes voltou a bisar na partida e seis minutos depois fez o 4-1. Fred fechou o resultado em 5-1, aos 68’, com passe de Pogba, que foi o “rei das assistências” no encontro - esteve em quatro dos cinco golos.

Diogo Jota marca, Ricardo Pereira “assiste"

Mas Bruno Fernandes não foi o único português a marcar e a encantar nos jogos deste sábado da Premier League.

O campeão inglês em título Liverpool começou a temporada 2021/2022 com uma vitória por 3-0 diante do Norwich e... com sotaque português.

Aos 26’ Diogo Jota inaugurou o marcador com um remate rasteiro, após assistência de Mohamed Salah.

Na segunda parte, Firmino aumentou a vantagem para 2-0, com o 3-0 a chegar pelos pés de Mohamed Salah já na recta final do encontro.

Ainda na Premier League, destaque também para a assistência de Ricardo Pereira no golo que deu a vitória do Leicester por 1-0 diante do Wolverhampton de Bruno Lage.

Num duelo de portugueses, com Bruno Lage a alinhar de início com José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Francisco Trincão, o Leicester colocou-se em vantagem por intermédio de Jamie Vardy aos 39’.

Bruno Lage ainda colocou Fábio Silva em jogo aos 90+1’, mas já não impediu a derrota do Wolverhampton.

O Everton, equipa de André Gomes que ficou de fora do jogo por lesão, entrou nesta nova temporada a vencer por 3-1 o Southampton, depois de ter estado em desvantagem. O Chelsea, campeão europeu em título, goleou o Norwich por 3-0.

Bruma volta a marcar na vitória do PSV

O português Bruma entrou da melhor forma na época 2021/2022 da liga holandesa: a marcar e a vencer.

O PSV Eindhoven, próximo adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões, venceu este sábado o Heracles Almelo por 2-0.

A cinco minutos do intervalo, o jogador português recebeu um passe longo de Davy Propper e, dentro da área e livre de marcação, fez o primeiro golo do encontro.

Na segunda parte, o vice-campeão holandês ainda aumentou a vantagem para 2-0, por intermédio de Noni Madueke. Bruma foi substituído aos 85’, para dar lugar a Ryan Thomas com o resultado final a não sofrer mais alterações.

Campeão francês é goleado em casa

Mas este foi também um sábado para esquecer para o campeão francês Lille.

Depois do empate a três golos com o Metz na jornada inaugural da liga francesa, o campeão em título, que alinhou com José Fonte de início, voltou a perder pontos, desta vez diante do Nice, com uma goleada por 4-0. Renato Sanches não foi convocado para o encontro.

Aos cinco minutos de jogo, o campeão francês da temporada passada já perdia por duas bolas a zero. A tarefa ficou ainda mais complicada para o Lille depois de Amine Gouiri converter uma grande penalidade e fazer o 3-0 mesmo antes do intervalo.

No segundo tempo, o marcador voltou a mexer aos 64’, com Dolberg a ganhar um ressalto dentro da área e a fazer o 4-0 de cabeça para o Nice e a bisar no encontro e a selar o resultado final.