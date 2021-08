Bruma volta a marcar na vitória do PSV

O próximo adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões venceu este sábado o Heracles Almelo por 2-0, no jogo inaugural da Liga holandesa.

O português Bruma entrou da melhor forma na época 2021/2022 da Liga holandesa: a marcar e a vencer.

O PSV Eindhoven, próximo adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões, derrotou este sábado o Heracles Almelo por 2-0 na jornada inaugural do campeonato holandês.

Bruma alinhou de início, e depois de ter feito o golo da vitória do PSV diante do Midtjylland a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o extremo de 26 anos voltou a estar em destaque uma vez mais.

A cinco minutos do intervalo, o jogador português recebeu um passe longo de Davy Propper e, dentro da área e livre de marcação, fez o primeiro golo do encontro. O PSV, que na temporada passada terminou no segundo lugar, foi para o tempo de descanso em vantagem no marcador.

Na segunda parte, o vice-campeão holandês aumentou a vantagem para 2-0. Aos 64’, Noni Madueke recebeu um passe rasteiro de Jordan Teze e, dentro da área, rematou forte para o canto inferior direito da baliza defendida por Koen Bucker.

Bruma acabou por ser substituído aos 85’, para dar lugar a Ryan Thomas com o resultado final a não sofrer mais alterações.

O PSV Eindhoven defronta o Benfica, no Estádio da Luz, na próxima quarta-feira (20h, TVI), em jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.