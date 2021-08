Betis e Levante entram na Liga espanhola com empates

Rui Silva foi titular no jogo do Betis diante do Maiorca (1-1), com William Carvalho a não sair do banco.

Depois da vitória do Valência, de Thierry Correira e Gonçalo Guedes, por 1-0 frente ao Getafe, no jogo de abertura da liga espanhola 2021/2022, houve, este sábado, mais portugueses em acção na La Liga.

O Real Betis - que alinhou com o guarda-redes Rui Silva de início e com William Carvalho no banco - empatou a um golo diante do Maiorca.

Aos 25’, Brian Olivan recebeu um passe de Daniel Rodriguez e com um potente remate para o canto inferior esquerdo fez o 1-0 para o Maiorca, sem hipóteses para o guarda-redes português Rui Silva. O Maiorca foi para o intervalo a vencer.

No entanto, o Bétis conseguiu chegar ao empate aos 60’, por intermédio de Juanmi. Nabil Fekir fez um cruzamento na cobrança de uma falta, Juanmi desvia de cabeça e faz o 1-1.

Já o Levante, de Rúben Vezo - que não saiu do banco - foi este sábado ao terreno do Cádiz empatar a um golo, com a vitória a escapar-lhe já no tempo de compensação.

Aos 39’, José Luis Morales encontrou algum espaço na grande área e colocou o Levante em vantagem na partida. Mas quando a vitória já era praticamente garantida, Alfonso Espino fez o empate para o Cádiz aos 90+7’.