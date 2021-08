André Almeida de regresso no Benfica quase dez meses depois

De fora do encontro com o Arouca estão os defesas Vertonghen, lesionado, e Diogo Gonçalves, castigado, depois de ter sido expulso na primeira jornada.

O defesa André Almeida regressou aos convocados do Benfica quase dez meses depois de se ter lesionado. O lateral está apto para a recepção ao Arouca, da segunda jornada da I Liga, marcado para as 18h00 deste sábado.

O internacional português tinha sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito a 18 de Outubro de 2020, num encontro com o Rio Ave, regressando agora às opções de Jorge Jesus.

De fora do encontro com o Arouca estão os defesas Vertonghen, lesionado, e Diogo Gonçalves, castigado, depois de ter sido expulso na primeira jornada.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: André Almeida, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto, Grimaldo e Morato.

- Médios: Gil Dias, Gedson, Weigl, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa, João Mário, Everton e Meïte.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Waldschmidt, Yaremchuk e Vinícius.