Festival de Locarno premeia cineasta norte-americano Abel Ferrara e uma comédia asiática

Uma comédia asiática co-produzida pela Indonésia, Singapura e Alemanha e o cineasta norte-americano Abel Ferrara foram os grandes vencedores da 74.º edição do Festival de Cinema de Locarno, que termina este sábado na Suíça, que também distinguiu uma curta-metragem brasileira.

O Leopardo de Ouro foi atribuído à comédia Vengeance is Mine, All Others Pay Cash, obra assinada por Edwin, um dos cineastas mais reconhecidos na Indonésia.

Segundo o júri do certame, a comédia premiada “regressa aos filmes de acção das décadas de 80 e 90” e “explora o masculino e o feminino num mundo machista”.

Outro dos principais galardões do festival, o prémio para melhor realizador, foi atribuído ao cineasta norte-americano Abel Ferrara pela obra Zeros and Ones, uma co-produção da Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América.

“O cinema mantém-nos jovens e livres, é uma poderosa ferramenta quando a usas com boas intenções”, afirmou Abel Ferrara, presente em Locarno, ao receber o prémio.

O filme chinês Jiaoma tanghui (A New Old Play, na tradução em inglês), de Qiu Jongjiong e co-produzido por Hong Kong e França, arrecadou o prémio especial do júri.

No palmarés do festival destaque ainda para a obra do brasileiro Leonardo Martinelli, Fantasma Néon, que foi distinguido com o prémio Leopardo de Ouro para a melhor curta-metragem internacional.

Na programação e a concurso no festival, que começou a 4 de Agosto, constavam vários portugueses, como o realizador Samuel Barbosa, que estreou em Locarno o documentário A Távola de Rocha.

Hotel Royal, de Salomé Lamas, no concurso de “curtas” de autor da secção Leopardo de Amanhã, e a trilogia Pathos Ethos Logos, com mais de dez horas de duração, de Joaquim Pinto e Nuno Leonel, fora de competição, foram os outros títulos nacionais presentes no certame, cuja 75.ª edição será realizada entre 3 e 13 de Agosto de 2022.

A actriz Leonor Silveira estava entre os jurados da competição internacional.