Quem é Joana Oliveira, a jovem portuguesa que quer medir o campo magnético de Mercúrio?

Ainda que nem tudo fosse previsível, o futuro de Joana Oliveira estava escrito nas estrelas — quase literalmente. Com cinco anos olhava para o céu nocturno e sonhava que um dia iria desvendar os mistérios do espaço, conta ao PÚBLICO. E assim foi. Agora, com 35 anos, a investigadora portuguesa faz parte da equipa da Agência Europeia Espacial (ESA, na sigla em inglês) que em 2018 lançou a sonda BepiColombo rumo a Mercúrio. No caminho, a sonda cruzou-se esta semana com o planeta Vénus.