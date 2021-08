Há menos concelhos em risco, com incidência a descer no Porto e em Lisboa. Veja aqui o mapa

Portugal tem 29 concelhos com incidência de risco e nove com zero casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Portugal tem 29 concelhos com um nível de incidência de covid-19 superior a 480 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias. Este número representa uma redução face aos números registados na última actualização deste indicador, onde figuravam 32 concelhos na lista de risco. Feitas as contas, 9,4% dos 308 concelhos nacionais estão acima do limite de risco sinalizado pelo Governo para a incidência.

Apesar da redução geral do número de áreas de risco, há agora quatro concelhos com incidência igual ou superior a 960 casos por 100 mil habitantes, mais um do que na passada semana. Este é o nível de incidência mais elevada definido pelas autoridades de saúde. Proença-a-Nova, com 1947 casos, é novamente o concelho com pior incidência do país. Este registo negativo foi impulsionado pelo surto da Santa Casa de Misericórdia, que infectou pelo menos 129 utentes e já provocou duas mortes.

Nesta lista de risco máximo, onde estão 1,4% do número total de concelhos, figuram ainda Portimão (com 986 casos por 100 mil habitantes), Sousel (970) e Vila do Bispo (1321).

Os dados da DGS indicam ainda que além destes, há 94 municípios com incidência acima de 240 casos por 100.000 habitantes a 14 dias – uma redução face aos 124 registados na passada sexta-feira.

Esta actualização dos dados trouxe também nova redução na incidência entre os 120 e os 240 casos, com 86 concelhos nesta categoria, menos cinco do que na última actualização.

Abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes estão 73 concelhos (23,7% do total): 61 com incidência entre os 60 e os 120 casos a 14 dias e outros 12 com incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes.

Deste último grupo há nove concelhos com zero casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias: Calheta, Castanheira de Pêra, Constância, Corvo, Manteigas, Marvão, Mesão Frio, Penedono e Santa Cruz das Flores.

Há duas semanas, o Conselho de Ministros definiu que o nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 passaria a fixar-se em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias em vez dos anteriores 240, decidindo também que deixaria de haver medidas diferenciadas por concelhos. A nova monitorização deve-se à evolução da vacinação no país, sendo que os concelhos em nível de “alerta” passam a ser aqueles cuja incidência ultrapassa os 240 casos.