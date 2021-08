Covid-19: mais 12 mortes e 2598 infecções. Incidência a descer

Portugal registou na quinta-feira 12 mortes e 2598 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira. Entre as vítimas mortais conta-se um homem na faixa etária entre os 20 e os 29 anos.

Das 12 mortes, cinco foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, duas no Norte e duas no Alentejo. Os restantes óbitos foram de pessoas com mais de 60 anos (dois homens entre os 60 e os 69 anos; dois homens e uma mulher no grupo etário dos 70 aos 79 anos; três homens e três mulheres com mais de 80 anos).

Lisboa e Vale do Tejo registou a maioria dos novos casos, somando 1001 infecções. Seguem-se o Norte com 862 casos, o Centro com 270, o Algarve (258) e o Alentejo (118). A Região Autónoma dos Açores reportou 53 infecções e Madeira mais 36.

No total, desde o início da pandemia já foram reportados 998.547 casos de covid-19 e 17.537 óbitos associados à doença.

O número de pessoas internadas baixou tanto em enfermaria como nas unidades de cuidados intensivos (UCI). Contam-se actualmente 732 doentes internados, menos 22 do que no último balanço. Desses, 162 estão em UCI, menos sete do que no dia anterior.

Recuperaram da doença 2538 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 936.555 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

O boletim da DGS dá ainda conta de 44.455 casos activos da doença, mais 48 em relação a quarta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os indicadores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram também actualizados no boletim desta sexta-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, subiu e situa-se nos 0,95 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Na quarta-feira, data em que as autoridades de saúde actualizaram estes valores pela última vez, o R(t) fixava-se em 0,94 em todo o território continental e insular.

Já a incidência desceu e situa-se esta sexta-feira em 319,9 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 324,6 no território continental. Na quarta-feira a incidência era de 326,5 casos em todo o território nacional e 331,6 em Portugal continental.