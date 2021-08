A virtude incompleta de uma punição exemplar

O Ministério da Administração Interna seguiu as recomendações da sua inspecção-geral e, numa decisão dura e rara para a proverbial condescendência do Estado para com os seus servidores, expulsou da função pública o ex-director do serviço de fronteiras de Lisboa. A decisão deve ser elogiada, mesmo que fosse a única escolha possível face à gravidade do comportamento de um funcionário público com tão altas responsabilidades nos momentos que se seguiram ao homicídio de Ihor Homenyuk.