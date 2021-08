Rangel e Montenegro aproveitam autárquicas para marcar terreno

Os dois antigos líderes parlamentares são ambos vistos como possíveis candidatos à liderança do PSD. Mas mantêm-se reservados sobre o seu futuro.

Nem Paulo Rangel nem Luís Montenegro se assumem como candidatos à liderança do PSD, mas não vão deixar escapar as autárquicas como palco para marcarem terreno no partido. Os dois antigos líderes parlamentares já discursaram em algumas apresentações de candidaturas autárquicas e devem continuar a participar em acções de campanha locais durante o mês de Setembro.