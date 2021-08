Sobe para 27 o número de mortes causadas pelas cheias que atingiram Norte da Turquia

As equipas de salvamento contabilizaram durante a noite de quinta para sexta-feira mais dez mortes em resultado do mau tempo no Norte da Turquia, avançaram as autoridades num novo balanço da situação. O número de mortes aumentou, assim, para 27, causadas pelas intensas inundações e deslizamentos de terra que atingiram a região junto ao mar Negro .

A chuva forte e torrentes de água que se abateram sobre as províncias de Bartin, Kastamonu, Sinop e Samsun destruíram casas e edifícios, pontes, estradas e arrastaram carros e entulho, levando o ministro do Interior, Suleyman Soylu, a classificar as cheias como “um desastre que não assistíamos há 50 ou 100 anos”. A chuva forte começou na madrugada de quarta-feira, um dia antes de as autoridades anunciarem o controlo dos incêndios que lavraram grandes partes do Sul da Turquia.

A AFAD (Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres) detalhou que 25 pessoas morreram na província de Kastamonu, a área mais afectada. Na vila de Bozkurt, na província, uma torrente de água a vila invadiu grande parte da vila, onde a maioria das vítimas foram encontradas.

Outras duas mortes ocorreram em Sinop. Contudo, o presidente da câmara de Sinop, Baris Ayhan, actualizou o número de mortes na província com o mesmo nome para três, justificando que as autoridades não conseguiam contactar cerca de 20 pessoas. Ayhan apelou ainda ao Governo a declarar a província uma zona de desastre.

Os esforços de busca e salvamento continuam para encontrar uma mulher desaparecida na província de Bartin.

Centenas de pessoas foram resgatadas por helicópteros, enquanto mais de 1700 fugiram das suas habitações das zonas afectadas, com o auxílio de meios aéreos e de barcos. Mais de cinco mil pessoas estão envolvidas nas equipas de salvamento, juntamente com 19 helicópteros e 500 veículos, apoiados por organizações não-governamentais e pelo Exército.

“A destruição é enorme”, disse à NTV Kerem Kinik, dirigente da Cruz Vermelha da Turquia.

No caso da cidade de Ayancik, em Sinop, Ayhan disse à Reuters que “a infra-estrutura colapsou completamente”, acrescentando: “A rede de esgotos está destruída. Não há electricidade ou água”. Segundo as autoridades, são cerca de 330 as vilas e aldeias que ficaram sem electricidade.

O Presidente turco, Recep Erdogan, expressou as suas condolências às famílias das vítimas e, segundo a imprensa local, deve visitar as regiões afectadas nesta sexta-feira.

A autoridade de meteorologia turca avançou que são esperados mais aguaceiros fortes no centro e leste da região junto ao mar Negro. Este é o segundo desastre climático a atingir o país neste mês, ambos associados às alterações climáticas.