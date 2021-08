Para noivas e convidadas, o segredo parece estar na personalização do que se veste

Longe vão aqueles tempos em que se entrava numa loja de noivas, se experimentavam algumas opções e, depois de alguns acertos, o vestido de sonho vinha para casa. São cada vez mais as noivas a querer um vestido feito à medida e, para responder à procura e seguir um sonho antigo, as amigas Rita Cruz e Rebeca Caldeira criaram a Epitô Atelier. Não são só as noivas a quererem sentir-se únicas no dia mais especial das suas vidas, a tendência tem-se alargado às convidadas que também não querem correr o risco de encontrar alguém vestido de igual na mesma festa. Por isso, Maria e Rita Oom lançaram, recentemente, a Chita, onde todos os conjuntos são personalizáveis.