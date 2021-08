Longe do Reino Unido, Harry e Meghan estarão “mais próximos do que nunca” da família

A amizade e concórdia parecem estar a reinar na família real britânica — sem contar com as acusações de abusos sexuais do príncipe André. Meghan Markle e a cunhada Kate Middleton estarão alegadamente mais próximas do que nunca. Já o príncipe Harry tem sido unha com carne com a princesa Eugenie, sua prima direita, depois de ter ficado em sua casa por duas vezes ao visitar o Reino Unido. Mesmo afastados dos deveres reais e a viver na Califórnia, os duques de Sussex parecem estar a esforçar-se, polémicas à parte, por não perder os laços familiares.

Ainda que, em Março, Harry tenha contado a Oprah que ficou desiludido com a falta de apoio do irmão quando decidiu abandonar os deveres reais, em Janeiro de 2020, as duas cunhadas estarão a tentar esquecer o passado. “Meghan e Kate, na verdade, estão a dar-se muito bem e têm estado em contacto com mais frequência”, revela uma fonte próxima da família real, à revista Us Weekly. “A relação das duas nunca foi tão próxima. Estão mais próximas do que nunca e a trabalhar na relação para o bem da família”, acrescenta.

Se há uma relação polémica entre cunhadas é a de Meghan Markle e Kate Middleton. O tratamento que a imprensa tem feito às duquesas de Sussex e Cambridge sempre foi diferente. Na entrevista dada Oprah, a mulher de Harry recordou o exemplo dos abacates: para uma, eram comida saudável; para a outra, a razão de todos os males do planeta.

É impossível esquecer também o incidente dos vestidos das meninas das alianças, por ocasião do casamento dos duques de Sussex, em Maio de 2018, em que a imprensa tablóide britânica noticiou que Meghan teria posto Kate a chorar. Afinal, esclareceu a ex-actriz na mediática entrevista, terá sido ao contrário. “Alguns dias antes do casamento [a Kate] ficou perturbada com os vestidos das meninas das alianças e isso fez-me chorar”, lembrou Meghan, acrescentando que “esperava” que Kate tivesse tentado que as histórias fossem corrigidas. Mais tarde, a cunhada pediu desculpa.

Meghan e Kate terão ficado um ano sem falar, depois dos duques de Sussex abandonarem o Reino Unido, sobretudo por culpa da zanga entre os dois irmãos, Harry e William. Foi a chegada da pequena Lilibet Diana, nascida a 4 de Junho, que as terá aproximado, de acordo com a mesma fonte, e desde então “têm trocado mensagens”. Para a reaproximação terá contribuído o facto de as duas terem filhas e, garante, “mal podem esperar para todos os primos se conhecerem”. Quando saiu do Reino Unido, Archie, o primeiro filho dos duques de Sussex, ainda nem tinha feito um ano.

Outra fonte próxima do Palácio de Kensington confirmou, também à Us Weekly, que Kate tem “contactado Meghan mais desde que [Lilibet] nasceu”. A duquesa de Cambridge terá, inclusive, enviado “presentes” e está a tentar “construir uma relação”.

Eugenie, a prima e amiga

No início deste ano, a princesa Eugenie e o marido Jack Brooksbank mudaram-se para a Fromage Cottage, com o pequeno August, o filho ambos. A casa, em Windsor, foi renovada por Harry e Meghan, para ser a residência oficial da família. Aliás, a casa continua a ser propriedade dos duques de Sussex, que a emprestaram aos primos.

Das duas vezes que o neto de Isabel II visitou o Reino Unido — a última foi para inaugurar a estátua da princesa Diana no Palácio de Kensington, no início de Julho —, cumpriu a quarentena na Fromage Cottage, com a prima Eugenie. Os primos sempre foram próximos, mas com o afastamento da restante família, a relação parece ter-se estreitado ainda mais.

A filha do príncipe André e de Sarah Ferguson demonstrou publicamente o apoio ao novo projecto de Meghan Markle, o 40x40, destinado a promover sessões de mentoria a mulheres que queiram voltar a trabalhar, depois da pandemia, lançado por ocasião dos 40 anos da duquesa de Sussex. Nas stories do Instagram, Eugenie disse que iria juntar-se ao projecto e dedicar 40 minutos a uma sessão de mentoria, apelando, ainda, aos seguidores que fizessem o mesmo. “Juntos, podemos contribuir para uma onda global de compaixão e uma mudança positiva”, escreveu.

Quando Harry e Meghan começaram a namorar, em 2016, a princesa terá sido dos membros da família a saber o segredo e, quando as notícias da relação chegaram aos tablóides britânicos, Eugenie e o então namorado Jack estavam a visitar o casal no Canadá. Recentemente, quando nasceu a pequena Lilibet, a neta da rainha deu os parabéns aos seus “queridos primos”.

Eugenie junta-se à extensa lista de embaixadores do novo projecto de Meghan Markle, que junta alguns dos seus amigos mais próximos, entre os quais a designer de moda Misha Nonoo, o maquilhador Daniel Martin e a actriz Priyanka Chopra Jonas.