Seat Arona: o pequeno SUV chega com o mesmo estilo, mas mais robusto

O Seat Arona, que representa um ponto de entrada na gama da Seat para quem aprecia o estilo SUV, surge agora numa versão renovada. As semelhanças entre os novos Arona e os novos Ibiza são por de mais evidentes num interior confortável e espaçoso que tem em destaque os dois grandes ecrãs do sistema de infotainment e do painel de instrumentação.