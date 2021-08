Um grande tinto que desmente a ideia de que o Douro é todo igual

Há muitos comentadores de vinho que acham os tintos do Douro todos iguais. Só é possível dizer uma heresia destas por brincadeira ou por desconhecimento da região. Não se pode confundir homogeneização com tipicidade. O maior activo de uma região vitícola é ter um perfil facilmente reconhecível pelos consumidores. O estranho seria haver tintos do Douro com cheiro e sabor a Lisboa ou a Bairrada, por exemplo.