Vitória fácil para Catarina Nogueira e Sofia Araújo nos “quartos”

As bicampeãs nacionais de padel qualificaram-se nesta quinta-feira sem problemas para as meias-finais do Tau Cerámica La Nucía Challenger.

Acabou por ser mais simples do que se previa. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo garantiram nesta sexta-feira a qualificação para as meias-finais do Tau Cerámica La Nucía Challenger, 11.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT), após afastarem a espanhola Julia Bautista e a italiana Claudia Sirvent em dois sets: 6-0 e 6-2.

Em La Nucia, município espanhol na província de Alicante nos arredores de Benidorm, as bicampeãs nacionais entraram como favoritas. Após eliminarem na véspera as espanholas Ángela Caro (n.º 46 do WPT) e Arantxa Pérez (n.º 45) por 6-4 e 7-5, Nogueira (n.º 27) e Araújo (n.º 21) defrontaram Julia Bautista e a jovem Claudia Sirvent, de apenas 16 anos, uma das grandes promessas do padel mundial.

O jogo, no entanto, acabou por se tornar fácil para as portuguesas, que fizeram um dos melhores jogos desde que começaram a competir juntas no circuito mundial. Sem darem hipóteses às n.ºs 38 e 57 do WPT, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo iniciaram o duelo dos quartos-de-final a quebrar o serviço às rivais e, a partir daí, partiram para um primeiro set perfeito: triunfo por 6-0.

O segundo parcial, não foi muito diferente. Logo no jogo de abertura, as portuguesas fizeram o break e, apesar de a espanhola e a italiana tenham conseguido vencer dois jogos, o set ficou fechado com um 6-2.

Nas meias-finais, que serão disputadas neste sábado no court central da Cidade Desportiva Camilo Cano​, em La Nucia, o desafio deverá ser bem mais exigente para as duas melhores jogadoras portuguesas.

No confronto que dará acesso à final, Nogueira e Araújo vão ter pela frente as vencedoras do confronto entre Aranzazu Osoro/Barbara Las Heras, as cabeças-de-série n.º 1, e Verónica Virseda/Lucía Martínez, dupla que afastou as portuguesas há duas semanas nos quartos-de-final do Lerma Challenger.