Sp. Braga enviou bilhetes a 93 euros para adeptos do Sporting. “É um exagero grotesco”, diz associação de adeptos

Os adeptos do Sporting que pretendam assistir ao jogo deste sábado frente ao Sp. Braga podem ter de desembolsar 93 euros por um bilhete. No total, o emblema “arsenalista” enviou para Alvalade 33 bilhetes com o preço máximo para os fãs “leoninos” que não queiram ficar na zona reservada para portadores do cartão de adepto, onde estão disponíveis 330 lugares (com bilhetes a 31 euros).

“A verdade é que esse valor é um exagero grotesco e impraticável com os salários em Portugal. Gostaria também de relembrar que é um preço para adeptos visitantes: quer dizer que é aplicável a quem faz uma viagem e ainda tem de suportar as despesas de ida. É um preço para afastar adeptos, não tenho outra análise”, lamenta Martha Gens, presidente da Associação Portuguesa do Adepto (APDA) em declarações ao PÚBLICO.

Esta quinta-feira, a guerra de bilheteira entre os dois clubes foi transportada para as redes sociais pelos directores de comunicação. O responsável bracarense, Alexandre Carvalho, justificou o preço dos ingressos dizendo que o Sporting teria recusado, para a partida da segunda volta do campeonato, garantir um espaço para os adeptos “arsenalistas” sem cartão de adepto.

O director de comunicação do Sporting, Miguel Braga, rejeitou essa alegação, dizendo que é “conversa”. Também no site, o clube deixa claro que os preços são “são da exclusiva responsabilidade do clube adversário”.

O PÚBLICO apurou junto de fonte do clube bracarense que já foram vendidos cerca de seis mil bilhetes para a partida de sábado. Até ao momento, não foi possível perceber junto do Sporting se já foram adquiridos os bilhetes de preço máximo, cuja venda decorre a partir das 10h desta sexta-feira.

O psicólogo Jorge Silvério foi o primeiro provedor do adepto da Liga, ocupando este cargo entre 2009 e 2012. Ao PÚBLICO, diz que as reclamações relativas ao preço dos ingressos sempre foram uma constante. “Já era uma preocupação, tanto que os valores até tiveram de ser regulados. Mas só numa minoria de jogos é que se via a aplicação do preço máximo”, relembra, em conversa com o PÚBLICO.

Cartão do adepto tem pernas para andar?

A primeira jornada da Liga Bwin assistiu à implementação oficial do cartão do adepto nas competições nacionais. Este documento tornou-se obrigatório para quem pretender assistir aos jogos nas áreas reservadas para os grupos organizados de adeptos – também designados de claques. Este cartão é apenas acessível a pessoas com mais de 16 anos e foi uma das medidas do Governo e da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) para combater a violência nos estádios, na medida em que facilita a identificação e controlo dos adeptos, dificultando também a entrada de adeptos interditados a recintos desportivos.

O limite de idade é o primeiro ponto negativo deste cartão, apontam os adeptos, visto que famílias com filhos pequenos têm obrigatoriamente de ir para outras bancadas. Muitos recusaram-se a ocupar as zonas para as claques nesta primeira jornada do campeonato, habitualmente situadas atrás das balizas, mudando-se para as bancadas centrais – as áreas mais caras do estádio.

“Esta medida foi aprovada na Assembleia da República e já se sabia que os adeptos estavam contra. Se não aderirem, estão limitados na sua liberdade de expressão e de frequentar os recintos desportivos de forma livre. Se quiserem, eventualmente, ver o jogo, têm de se sujeitar a estes preços proibitivos. É uma vergonha!”, acusa Martha Gens.

Os protestos contra o cartão de adepto ocorreram em vários estádios. No Dragão, apesar de Super Dragões e Colectivo 95 terem ocupado o topo Sul, foram exibidas tarjas a contestar a medida. Este protesto valeu uma multa aos “dragões”, com Martha Gens a confirmar ao PÚBLICO que o Colectivo 95 cancelou os cartões de adepto dos membros. Também o Benfica foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por cartazes ofensivos contra o cartão de adepto.

Já na pré-eliminatória da “Champions” entre o Benfica e o Spartak de Moscovo na Luz, os membros dos grupos de apoio das “águias” – No Name Boys e Diabos Vermelhos – não ocuparam os locais habituais. Martha Gens acredita que os protestos vão prolongar-se enquanto o cartão de adepto continuar em vigor.

O documento, com custo de 20 euros, é válido por três anos. O assunto chegou mesmo à Assembleia da República, com a a Iniciativa Liberal (IL) a entregar um projecto de lei na Assembleia da República em que propõe a revogação do cartão. O deputado João Cotrim de Figueiredo considera que o cartão é uma medida “ineficaz” – com base nas aplicações da mesma medida em outros países –, argumentando que “cria castas de adeptos, complica as deslocações a jogos fora, estigmatiza cidadãos através da burocratização do desporto e dificulta a vivência do desporto em família”.