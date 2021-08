Uma viagem que se tornou uma lenda: Dürer nos Países Baixos

Da viagem de Dürer pelos Países Baixos, um marco na história da arte europeia do século XVI, um conjunto de obras está agora reunido na exposição Dürer War Hier. Eine Reise Wird Legend, no Suermondt-Ludwig Museum, em Aachen. Lá se encontra S. Jerónimo, do Museu Nacional de Arte Antiga e cujo director o PÚBLICO convidou para escrever sobre o mestre alemão e a sua relação próxima com os portugueses de Antuérpia.