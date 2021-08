Sexta, na TV: entre Pinóquio e uma Happy Hour: Hora Feliz, há viagens, retrospectivas e basquetebol

CINEMA

Pinóquio

TVCine Top, 21h30

O italiano Roberto Benigni — que com o seu filme anterior, A Vida é Bela, conquistou os Óscares de Melhor Actor, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Banda-Sonora Original —, adapta ao cinema um dos mais mágicos contos infantis, escrito por Carlo Collodi. Pinóquio é a história do boneco de madeira que ganha vida e sonha tornar-se um menino de verdade. Um velho marceneiro, Gepetto (Carlo Giuffrè), sem filhos, esculpe um boneco de madeira, que ganha vida durante a noite. Pinóquio (Roberto Benigni) é um menino travesso, cujo nariz cresce quando conta mentiras. Apesar da orientação da Fada Azul (Nicoletta Braschi) e do amor de Gepetto, o espírito curioso de Pinóquio fá-lo embarcar em várias aventuras.

Happy Hour: Hora Feliz (Parte 1)

RTP2, 23h02

Para Akari, Sakurako, Fumi e Jun, quatro amigas de longa data, não existem segredos. Quando uma delas se divorcia e desaparece sem justificação, as outras três, que até aí se julgavam felizes nos seus casamentos, começam a pôr em causa as suas próprias vidas. Um filme dramático sobre as dificuldades dos relacionamentos, com assinatura do japonês Ryûsuke Hamaguchi (Storytellers). Seleccionado para o Festival de Locarno (Suíça), venceu o Prémio para Melhor Actriz (ex aequo para Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara e Rira Kawamura, as actrizes que dão vida às quatro personagens principais) e teve direito a uma Menção Especial pelo Argumento. Devido aos seus 317 minutos de duração, este filme é exibido em três partes distintas.

Brightburn - O Filho do Mal

RTP1, 1h53

Tori e Kyle Breyer sempre sonharam constituir uma grande família na propriedade rural para onde se mudaram depois do casamento. Mas o tempo foi passando e eles tiveram de encarar a dura realidade de não conseguirem engravidar. Certa noite, uma nave alienígena despenha-se no quintal contendo um recém-nascido. Encarando o sucedido como a resposta às suas preces, decidem criá-lo como seu, guardando segredo sobre a sua origem. Porém, à medida que cresce, a criança vai revelando poderes sobre-humanos que usa para satisfazer a sua crueldade. Uma história de terror realizada por David Yarovesky (The Hive) que, usando a mesma premissa da génese do Super-Homem, recria o seu reverso. Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner dão vida às personagens. James Gunn (Os Guardiões da Galáxia e O Esquadrão Suicida) é produtor do filme com argumento do primo Mark Gunn e do irmão Brian Gunn.

DOCUMENTÁRIOS

América Latina Selvagem

RTP2, 15h52

Estreia de uma série documental de dez episódios que viaja pela fauna e flora selvagem da América Central e do Sul. Encontraremos, entre outros exemplos, o monstro-de-gila no deserto de Sonora no México, as orcas da Terra do Fogo na Argentina, o condor dos Andes no Peru, o golfinho do Rio Amazonas no Brasil ou o beija-flor na selva colombiana. O primeiro episódio funciona como resumo dos melhores momentos que surgirão na série.

Grão de Areia na Engrenagem

RTP2, 20h02

Um documentário, em estreia, de Alain de Halleux que se apresenta como uma retrospectiva, com uma faceta poética, do ano de 2020 e o que podemos aprender com a crise da covid-19, abrindo perspectivas para o futuro.

DECORAÇÃO

Reciclar

Casa e Cozinha, 22h

Estreia da quinta temporada de Reciclar, programa de Chus Cano, uma famosa especialista em restauro que transforma móveis abandonados, esquecidos ou em mau estado em peças renovadas e funcionais, que se ajustam a qualquer tendência de decoração. Ao longo dos 22 episódios, a restauradora vai ensinar inúmeras formas de dar uma nova cara a uma casa usando objectos já existentes no lar.

DESPORTO

Basquetebol: Qualificação para o FIBA Campeonato do Mundo de Basquetebol 2023

RTP2, 17h52

Num jogo exibido em diferido, a equipa portuguesa de basquetebol enfrentou o Luxemburgo na segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023. O mundial realiza-se na Indonésia, Japão e Filipinas, de 1 a 17 de Setembro.