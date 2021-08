Séries Sem Fim: Os Simpsons, a estranha máquina do tempo que prevê o futuro e luta com o presente

Não há conversas sobre a televisão moderna, pós-Balada de Hill Street, pós-privadas, pós-cabo, pós-streaming, sem se falar de Os Simpsons. A série tem na animação o seu trunfo para manter um elenco que nunca envelhece: Homer sempre na meia-idade, Marge (quase) sempre em casa, Maggie sempre bebé, Bart e Lisa nunca adolescentes, mais de 30 anos no ar, sempre a produzir episódios que alimentam recordações da família amarela para o mundo partilhar. Talvez por isso, Os Simpsons são também uma estranha máquina do tempo. Por vezes adivinham o futuro, oráculos que previram a invenção das videochamadas, a presidência Trump, a massa do ainda por descobrir bosão de Higgs ou a derrota da Alemanha pelo Brasil no Mundial de Futebol de 2014. Mas também demoram três décadas a eliminar estereótipos étnicos, refastelados no seu próprio sucesso.